Knapp die Hälfte der Corona-Neuinfektionen passieren im Haushalt

Reiseassoziierte Coronafälle nahmen von 23. bis 29. August um fast zehn Prozent ab.

Wie in den fünf Wochen davor ließ sich die Infektionsquelle in der Kalenderwoche 34 (23. bis 29. August) in 70,7 Prozent der Coronafälle ermitteln: Von den 9476 Infektionen zwischen 23. und 29. August waren 30,2 Prozent reiseassoziiert - um 9,6 Prozent weniger als zuletzt. Mit 48,1 Prozent Anteil steckte sich fast die Hälfte der Neuinfizierten in Haushalten an.

In Wien ist der Trend noch deutlicher, wie Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) zeigen: Hier sind von den 2675 Fällen mit 53,9 Prozent der Großteil dem Haushalt zuzuordnen. Meist kann bei einer Ansteckung durch Familienmitglieder oder Mitbewohner nicht mehr nachvollzogen werden, wie das Virus in den Haushalt gebracht wurde. Insofern ist die Bekämpfung der Virenausbreitung in solchen Fällen schwierig.

Österreichweit sank der Anteil an asymptomatischen Verläufen leicht von 28,5 Prozent auf 26,5. Insgesamt 4959 Cluster-Fälle wurden gezählt.

(APA)