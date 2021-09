Wie andere Länder die Schüler schützen

In Israel hat die Schule gerade wieder begonnen. Auch hier gibt es ein Ampelsystem. In rot und orange gefärbten Städten gibt es teilweise bereits Fernunterricht.

In Israel sind die ersten Schüler bereits wieder im Fernunterricht, Großbritannien streicht die Test- und Maskenpflicht, und in Deutschland kocht jedes Bundesland sein ganz eigenes Süppchen.

In Österreich läuft die Schule und damit auch die Testmaschinerie an. Allein in den ersten drei Unterrichtswochen, der Sicherheitsphase, wird es fast elf Millionen Coronatests geben. Bei mindestens einem Drittel handelt es sich um ein PCR-Verfahren. „Das ist in Europa einzigartig“, betont Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) gern. Tatsächlich testet Österreich vergleichsweise viel. Doch auch sonst gibt es international große Unterschiede. Ein Blick auf den Schulstart in vier ausgewählten Ländern.