Tödlicher Nachtausflug ins Meer vor Mallorca

Trotz Unwetterwarnung gingen zwei junge deutsche Touristinnen in Cala Mandia nächtens baden und ertranken. Heftiger Starkregen und Überflutungen verursachen Millionenschäden im ganzen Land.

Madrid. Nach der bisher schlimmsten Badetragödie des Jahres auf Mallorca flattern rot-weiße Absperrbänder auf dem Strand im Wind. Ein frisch gepinseltes Schild warnt in der idyllischen Bucht namens Cala Mandia im Osten der Insel in mehreren Sprachen: „Gefahr“. Darunter steht auch auf Deutsch: „Baden verboten.“



In der Nacht zum Donnerstag starben hier die deutschen Schwestern Hannah-Sophie und Vanessa A. in der aufgewühlten Brandung. Die beiden 23 und 25 Jahre alten Urlauberinnen aus Nordrhein-Westfalen waren gegen zwei Uhr morgens ins wilde Meer gestiegen. Sie ahnten nicht, dass sich hier bei unruhiger See gefährliche Wirbel bilden, die die Badenden unter Wasser oder ins offene Meer ziehen können.



Die jungen Frauen, die mit vier deutschen Freundinnen den nächtlichen Strandausflug unternommen hatten, wussten offenbar auch nicht, dass die Behörden eine Unwetterwarnung für die gesamte Insel herausgegeben hatten. Die Rettungsschwimmer hatten deswegen am Tag vor dem Unglück die rote Flagge gehisst: Das heißt Lebensgefahr und totales Badeverbot. Doch nachts patrouillieren keine Rettungsschwimmer.