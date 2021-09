Abba sind zurück – dank ihrer Avatare

Das seit 40 Jahren stillgelegte Quartett bringt ein neues Album und eine digitale Show. Kann das Comeback gelingen?

Ihre Plattenfirma lockte mit kryptischen Worten auf den Wiener Rathausplatz. „Teil eines historischen Abends“ sollten die Eingeladenen sein. Diese Euphorie zu teilen fiel schwer – schließlich wollte man ja nicht leichtgläubig auf eine Marketingaktion hereinfallen. Und dann wurde doch etwas wirklich Sensationelles gemeldet: Abba werden am 5. November nach 40 Jahren Pause mit „Abba Voyage“ ein neues Album veröffentlichen. Zudem wird am 27. Mai 2022 in einem eigens dafür errichteten Stadion in London ein Konzert stattfinden.



Allerdings eines, bei dem die Musiker durch akribisch gestaltete digitale Avatare vertreten werden. Gestaltet wurde die Chose vom 850-köpfigen Team von Industrial Light & Magic mithilfe allerneuester Motion-Capture- und Performancetechniken. Es ist das erste Musikprojekt des von Filmregisseur George Lucas gegründeten Unternehmens. Das letzte Album, „The Visitors“, das mit recht düsteren Liedtexten überraschte, erschien im November 1981. „One of Us“ hieß die Single daraus, die zum letzten internationalen Hit für das schwedische Quartett werden sollte.



Das Lied erzählt von einer schmerzlichen Trennung. Ein Sujet, das den vier Protagonisten in jener Zeit gut bekannt war. Neun Jahre Entertainment-Hochschaubahn hatte die schwedische Kombo da hinter sich. Sie waren weltberühmt und reich. Nicht weniger als 400 Millionen Alben hatten sie weltweit verkauft.

Der Stress hat ihre Beziehungen ruiniert. Sängerin Agnetha Fältskog, die mit dem Gitarristen Björn Ulvaeus liiert war, und die in Norwegen geborene Anni-Frid Lyngstad, die mit Keyboarder Benny Andersson verheiratet war, trennten sich von Tisch, Bett und Mischpult.