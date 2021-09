Corona-Infektion bei "Wein- & Genusstagen Eisenstadt"

Besucher vom 29. August sollen ihren Gesundheitszustand beobachten.

Nach einem Corona-Infektionsfall bei den "Wein- & Genusstagen Eisenstadt" sind Besucher vom 29. August aufgerufen, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Eine positiv getestete Person sei vergangenen Sonntag von 13.00 bis 14.00 Uhr bei der Veranstaltung in der Fußgängerzone der burgenländischen Landeshauptstadt gewesen, hieß es am Samstag in einer Aussendung.

Personen, die in diesem Zeitraum die "Wein- & Genusstage" ebenfalls besucht haben, werde präventiv geraten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten, teilte der Veranstalter mit. Zudem wurde empfohlen, einen Corona-Test durchzuführen. Bei Symptomen sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden.

(APA)