"Cash und Anleihen sind Müll – auch Aktien?"

Der US-Investor Bill Gross holt – nicht nur – zum Rundumschlag gegen amerikanische Staatsanleihen aus.

Den US-amerikanischen Starinvestor Bill Gross nannten sie einst den Anleihekönig. Denn als Gründer der US-Investmentgesellschaft Pimco (die inzwischen zur Allianz gehört) hat er mächtig viel zu sagen. Viele Jahre lang verwaltete Gross immerhin den größten Rentenfonds der Welt.



2014 gingen der Finanzmanager und Pimco jedoch getrennte Wege. Was allerdings nicht bedeutet, dass der studierte Psychologe nicht weiter über das Geschehen am Finanzmarkt nachdenkt – und sich dazu auch gern äußert. Manchmal durchaus mit ungewöhnlichen Aussagen. Auf seiner Internetseite konstatiert Gross nun, dass die Renditen längerfristiger US-Staatsanleihen so niedrig seien, dass die Fonds, die sie kaufen, in den „Anlagemülleimer“ gehören.