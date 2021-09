Italienischer Ritterorden für "Presse"-Redakteurin

Susanna Bastaroli wurde mit dem Ehrenzeichen „Cavaliere dell' Ordine della Stella d'Italia“ ausgezeichnet: Sie setze sich in ihrer journalistischen Arbeit für das gegenseitige Verständnis zwischen Österreich und Italien ein.

Ein Herzensanliegen hatte Italiens Botschafter Sergio Barbanti noch, ehe er Österreich demnächst in Richtung Tel Aviv verlässt: Jene Personen zu ehren, die ihn in seiner Zeit in Wien besonders beeindruckten. Dazu zählt „Presse“-Redakteurin Susanna Bastaroli. Sie wurde am Mittwochabend in der Vertretung am Rennweg mit dem Ehrenzeichen „Cavaliere dell' Ordine della Stella d'Italia“ ausgezeichnet.

In der offiziellen Begründung hieß es, Bastaroli setze sich in ihrer journalistischen Arbeit schon lang für die Vertiefung der Beziehungen und das gegenseitige Verständnis zwischen Österreich und Italien ein. Damit habe sie auch die Wahrnehmung Italiens in Österreich gestärkt. Der Präsident Italiens, Sergio Mattarella, habe deshalb dem Vorschlag Barbantis zur Auszeichnung Bastarolis zugestimmt. In einer launigen Rede meinte der Botschafter, Bastaroli und er seien in seiner Zeit in Wien zu den eifrigsten Besuchern des Cafés Prückl geworden. Bastarolis intelligente und ausgewogene Beobachtungen hätten ihm sehr geholfen, Österreich zu verstehen. Umso mehr, als die gebürtige Italienerin die Dinge aus der Perspektive beider Kulturen betrachte.

Auf diesen Aspekt ging auch Susanna Bastaroli in ihrer Dankesrede ein. „Ich pendle schon immer zwischen zwei Kulturen, Sprachen, Klischees, Vorurteilen und politischen Systemen“, sagte die Journalistin, die ihre Beiträge passenderweise mit „basta“ zeichnet. „Über Italien zu schreiben war für mich auch immer ein Ventil, mein Heimweh und meine Nostalgie zu verarbeiten.“

Ihr eigenes Glück sei vollkommen. Nur ihre Familie habe gemeint, zum Ritterorden fehlten ihr jetzt noch ein Pferd und ein Schwert. (do)