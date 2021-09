Österreich, ohne Maß und ohne Ziel

Österreich plagt nach dem 2:5 in Haifa die Suche nach den Ursachen. Die Antwort, ob die WM-Qualifikation bereits abzuhaken ist, wird das Schottland-Spiel am Dienstag liefern. Das Playoff als Nations League-Sieger winkt, aber es bedarf einer scharfen Kurskorrektur.

Franco Foda war nach dem Schlusspfiff regelrecht konsterniert. Hatte der ÖFB-Teamchef schon in der EM-Qualifikation 2019 mit dem 2:4 in Haifa einen Albtraum erlebt, so kam der Deutsche am Samstag im Sammy Ofner Stadium in den zweifelhaften Genuss einer Wiederholung. Die 2:5-Blamage zeigte Österreichs Fußballteam deutlich die Grenzen auf, lässt an vermeintlichen Fortschritten zweifeln und stellt Systeme, Einstellung oder Form mancher Spieler schwer infrage.