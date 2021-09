„Impfung der ganzen Welt“: G20-Staaten planen Pakt

Die Gesundheitsminister der wichtigsten Wirtschaftsnationen beraten zu weiteren Schritten. Der Zugang zu Coronavakzinen soll gerechter werden.

Rom. Die Gesundheitsminister der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen wollen in Rom über weitere Schritte in der Coronapandemie beraten. Unter italienischem Vorsitz geht es bei dem G20-Treffen gestern und heute, Montag, um den Kampf gegen Covid-19 sowie um künftige Strategien gegen drohende Pandemien. Laut dem italienischen Gesundheitsminister, Roberto Speranza, soll „ein Pakt von Rom zur Impfung der ganzen Welt“ unterzeichnet werden.



„Die Augen der ganzen Welt sind auf Rom gerichtet“, sagte Speranza im Interview mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“. „Die reichsten und stärksten Nationen arbeiten an einem Plan zur Impfung aller Länder. Niemand rettet sich allein, und die Impfung ist die Waffe, über die wir verfügen“, erklärte der Minister. Speranza hatte am Samstag bereits seinen US-Amtskollegen, Xavier Becerra, getroffen.

Die G20-Minister wollen in Rom über Wege beraten, wissenschaftliche Erkenntnisse und den Zugang zu Impfstoffen auf der Welt besser und gerechter zu verteilen. Das Ziel sei „eine starke Botschaft der Zusammenarbeit, Solidarität und Gerechtigkeit sowie der Überzeugung, dass niemand abgehängt wird“, hieß es von den Veranstaltern in Italien.

Impfzwang in Italien?

Eine von Premier Mario Draghi in Italien in Aussicht gestellte Impfpflicht, sollte bis Ende September keine Herdenimmunität von 80 Prozent der geimpften Bevölkerung erreicht werden, sorgt für Auseinandersetzungen in der Regierungskoalition. Zum umstrittenen Thema der Einführung eines Impfzwangs in Italien als erstem Land weltweit sagte Speranza: „Wenn die Verteidigung des Rechts auf Gesundheit und die Notwendigkeit, neue Freiheitseinschränkungen zu vermeiden, uns zu dieser Lösung führen sollten, werden wir sicherlich keine Angst davor haben.“ (APA)