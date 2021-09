Ministerium prüft UVP-Verfahren auf Effizienz

(c) imago images / imagebroker (imageBROKER/Martin Siepmann via www.imago-images.de)

Die Prüfung der Umweltverträglichkeit von Projekten soll angepasst werden – und schneller gehen.

Wien. Das Umwelt- und Klimaschutzministerium startet eine Arbeitsgruppe zur Verfahrenseffizienz in Umweltverfahren. Parallel dazu finalisiere man bereits die erste Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (UVP-G), die aufgrund von EU-Vertragsverletzungsverfahren nötig sei, hieß es in einer Aussendung. Dabei werde es um den Schutz des Bodens und eine stärkere Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Klima gehen.

Die Arbeitsgruppe soll aus Mitarbeitern aus Vollzugsbehörden von Bund und Ländern, Richtern sowie Anwälten bestehen. Darüber hinaus nominiert die Geschäftsstelle der Umweltanwaltschaften einen Umweltanwalt und die Wirtschaftskammer einen Standortanwalt. Vorschläge sollen bis Anfang 2022 vorliegen.



Die ersten Änderungen des UVP-G sollen dagegen „zeitnahe“ in Begutachtung gehen. Die Vorschläge aus der Arbeitsgruppe würden dann in einem nächsten Schritt umgesetzt. Begrüßt wird die Arbeitsgruppe von Staatssekretär Magnus Brunner. „Österreich kriegt die Energiewende nur auf den Boden, wenn die Infrastruktur für erneuerbare Energien schneller errichtet wird. Dafür brauchen wir schnellere Genehmigungsverfahren in Österreich“, so Brunner.

Automatische Zurückweisung

UVP-Verfahren im Energiebereich dürften maximal zwei Jahre dauern. Die Umwellt-Allianz Ökobüro schlug Schulungen im Verfahrensmanagement für die UVP-Behörden und mehr Ressourcen für diese vor. Außerdem müsse bei der Beschleunigung der Verfahren das Problem angegangen werden, dass eingereichte Objekte oft wegen fehlender Unterlagen noch nicht reif für eine Überprüfung seien.

Denkbar wäre etwa eine automatische Zurückweisung von Projekten, wenn nach Ablauf der gesetzlichen Frist von neun Monaten die nötigen Unterlagen noch nicht komplett sind. (APA)