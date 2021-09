Nach Mord an seiner Familie: Prominenter US-Anwalt angeschossen

Alex Murdaugh wurde in den Kopf geschossen, als er am Straßenrand einen Reifen an seinem Auto wechselte. Vor drei Monaten waren seine Frau und sein Sohn getötet worden.

Drei Monate nach der Ermordung zweier Familienmitglieder eines prominenten US-Anwalt ist der Jurist selbst Opfer eines Schusswaffenangriffs geworden. Ein Angreifer schoss Alex Murdaugh in den Kopf, als er am Straßenrand einen Reifen an seinem Auto wechselte, wie Murdaughs Rechtsanwalt der "New York Times" sagte. Der 53-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und überlebte den Angriff.

Im Juni hatte Murdaugh in seinem Haus die Leichen seiner Frau und seines 22-jährigen Sohnes gefunden, die von Unbekannten erschossen worden waren. Die Ermittler tappen bei der Fahndung nach den Tätern bis heute im Dunklen.

Murdaughs Hintergrund als Spross einer prominenten Juristenfamilie löste wilde Spekulationen über die Hintergründe der Bluttat aus - sowohl sein Vater als auch sein Großvater und sein Urgroßvater waren ranghohe Staatsanwälte.

(APA/AFP)