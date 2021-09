SAP-Tochter Qualtrics will Belegschaft in Europa verdoppeln

US-amerikanischer Datenanalyse-Software-Anbieter will 2021 erstmals eine Milliarde Dollar Umsatz erwirtschaften

Die SAP-Tochter Qualtrics will stärker nach Europa expandieren. Dafür würden bis 2024 in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) 1000 weitere Mitarbeiter eingestellt, teilte der Datenanalyse-Software-Anbieter aus den USA am Montag mit. Das entspreche einer Verdoppelung der Belegschaft, sagte Firmenchef Zig Serafin der Nachrichtenagentur Reuters.

So werde die Größe des Europa-Hauptsitzes in Dublin bis Anfang 2022 verdoppelt und es seien neue Manager eingestellt worden wie Güner Aksoy von Pure Storage, der das Geschäft im deutschsprachigen Raum verantworte.

Qualtrics war im Jänner an die US-Börse gegangen - auch um unabhängiger vom deutschen Dax-Konzern SAP agieren zu können. Serafin zufolge hat die durch die Coronakrise beschleunigte Digitalisierung den Bedarf an Datenanalyse-Anwendungen noch mal erhöht. Unternehmen nutzten die Abo-Software von Qualtrics, um "Kunden wie auch Mitarbeiter in Echtzeit besser zu verstehen und festzustellen, was diese benötigen". Im Gesamtjahr will Qualtrics erstmals die Umsatzmilliarde knacken. Ohne Details zu nennen, sagt Serafin mit Verweis auf Kunden wie Merck und Dax-Neuling Airbus: "Europa gehört zu unseren stärksten Märkten." Unter dem Strich schreibt Qualtrics angesichts des Expansionskurses allerdings weiter rote Zahlen.

