Golf: Wiesberger und das "Finale" um den Ryder Cup

Bernd Wiesberger fiel am Schlusstag in Rom zurück. Ab Donnerstag spielt er in Wentworth ein Fernduell gegen Rory McIlroy um einen Fixplatz im Team Europa.

Bernd Wiesberger ist am Sonntag auf der Schlussrunde des European-Tour-Turniers in Rom auf Rang 46 zurückgefallen. Wie schon am Vortag spielte er eine 72 von eins über Par und büßte dadurch sieben Positionen ein. Mit insgesamt 283 Schlägen lag er im Endklassement zwölf hinter dem dänischen Sieger Nicolai Hojgaard, der mit 20 Jahren seinen ersten Tour-Erfolg feierte.

Ein Platz in den Top 15 hätte Wiesberger wohl gereicht, um im europäischen Ryder-Cup-Ranking Rory McIlroy vom vierten Qualifikationsplatz für das Kontinentalduell mit den bester Golfern der USA (21. bis 26. September) zu verdrängen. Da der Nordire bis dahin keine Turniere mehr spielt, hat Österreichs Nummer eins ab Donnerstag bei der BMW PGA Championship in Wentworth noch eine Chance sich den Fixplatz zu sichern. Alternativ könnte Kapitän Padraig Harrington ihm eine der drei Wildcards geben.

Schwab verbesser seine PGA-Startchancen

Matthias Schwab erreichte beim finalen Turnier der Korn-Ferry-Finals mit Platz acht sein zweites Topergebnis. Die PGA-Tourkarte war dem Steirer bereits zuvor sicher, nun hat er sie auch offiziell. "Ich habe damit mein wichtigstes Jahresziel erreicht", jubelte der 26-Jährige, der im kommenden Herbst sechs oder sieben bereits zur neuen Saison zählende Turniere auf der nordamerikanischen PGA-Tour spielen will. "Ich freue mich darüber und werde bereits ab Ende September vorwiegend in USA leben und spielen."

Das Wochenende beendete der künftig in Dallas lebende Schwab nach einer 69er-Runde von drei unter Par und gesamt 11 unter auf dem mit einem Duo geteilten achten Platz. Sieger Joseph Bramlett (USA) benötigte neun Schläge weniger.

Schwab wird nun auf der US-Tour Sepp Straka Gesellschaft leisten. 49 Turniere sind in der kommenden Saison angesetzt. Bei Schwabs Management geht man davon aus, dass er aufgrund seiner guten Stellung in der Korn-Ferry-Kategorie 20 bis 25 Turniere spielen dürfte. Alle Startchancen wird der Steirer wohl gar nicht ausschöpfen, da er auch die European-Tour nicht aus den Augen verlieren wolle. Schwab schlägt als nächstes im britischen Wentworth ab, ehe er nach Nordamerika zurückkehrt und am 27. September beim Sanderson Farms Championship in die US-Tour einsteigt.

