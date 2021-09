Wiesbergers Finale im Rennen um den Ryder Cup

Bernd Wiesberger ließ in Rom Punkte liegen, hat aber in Wentworth noch eine Chance, um die Premiere beim Kontinentalduell selbst zu besiegeln. Ansonsten liegt die letzte Hoffnung in den „Captain's Picks“.

Wien. Den ersten Matchball, gewissermaßen, hat Bernd Wiesberger in Rom ausgelassen. Am Schlusstag der Italian Open, die er 2019 gewonnen hatte, fiel der Burgenländer noch um sieben Ränge auf Platz 46 (Gesamtscore 283 Schläge/eins unter Par) zurück. Ein Top-15-Resultat hätte Österreichs Nummer eins wohl genügt, um im europäischen Ryder-Cup-Ranking Rory McIlroy zu überholen und sich einen der vier Fixplätze für das Kontinentalduell mit den besten US-Golfern (24. bis 26. September) zu sichern.