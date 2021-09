VW baut neuen City-Stromer in Spanien

Das E-Auto soll 2025 auf den Markt kommen und um die 20.000 Euro kosten.

Volkswagen wird den neuen elektrischen Kleinstwagen der ID-Familie in Spanien bauen. VW-Markenchef Ralf Brandstätter präsentierte den City-Stromer mit dem Namen "ID.LIFE" am Montag auf der Automesse IAA Mobility erstmals einem großen Publikum. Mit dem rein batteriegetriebenen Fahrzeug in der Größe eines VW Polo wollen die Wolfsburger jüngere Käufer ködern, planen damit aber auch den Einstieg in eine erschwingliche Massenelektromobilität. Ein Sprecher sagte, der Wagen, der auf dem von Volkswagen entwickelten Elektrobaukasten basiert, solle von der spanischen VW-Tochter Seat gebaut werden. Als Produktionsstandort hatte sich zeitweise auch die tschechischen VW-Tochter Skoda Hoffnungen gemacht.

Das E-Auto soll 2025 auf den Markt kommen und um die 20.000 Euro kosten. Von der Seat-Tochter Cupra und von Skoda soll es je eine Version des kleinen Stromers geben. VW erwägt außerdem, ein noch kleineres E-Auto unterhalb des ID.LIFE auf den Markt zu bringen. Details wurden noch nicht genannt. Damit fächert Volkswagen seine ID-Familie weiter auf. Bisher ist der kompakte ID.3 und der Elektro-SUV ID.4 auf dem Markt, die beide in Zwickau gebaut werden. Demnächst folgt der ID.5, eine Mischung aus Stadtgeländewagen und Limousine. Der vollelektrische ID.Buzz soll von 2022 an in Hannover vom Band rollen. 2023 folgt nach bisherigen Plänen der größere ID.6 (Aero B), der als Kombi und Limousine mit einer Reichweite von bis zu 700 Kilometern geplant ist. (Reporter: Jan C. Schwartz; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte) )

(APA/Reuters)