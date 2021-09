Amazon eröffnet acht neue Logistikzentren in Deutschland

Online-Handelskonzern will 3.000 neue Jobs schaffen

Der Online-Handelskonzern Amazon hat die Eröffnung von acht neuen Logistikzentren in Deutschland bis Mitte kommenden Jahres angekündigt. Damit solle das deutsche Logistiknetzwerk weiter ausgebaut werden, "um der Kundennachfrage gerecht zu werden und die Produktauswahl zu erweitern", teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Dadurch sollten insgesamt mehr als 3000 neue, unbefristete Jobs entstehen.

Standorte der geplanten, neuen Logistikzentren sind demnach Dummerstorf, Erding, Friedrichsdorf, Helmstedt, Hof/Gattendorf, Neu-Ulm, Weiterstadt und Wenden. Davon sollen die Zentren in Friedrichsdorf, Neu-Ulm und Wenden noch im laufenden Jahr entstehen, die übrigen im ersten Halbjahr 2022.

Amazon wies auch darauf hin, dass das Unternehmen bereits in den zurückliegenden zwölf Monaten in Deutschland ebenfalls rund 3.000 neue Jobs geschaffen habe. Die Zahl der Festangestellten hierzulande werde bis Ende des Jahres voraussichtlich auf über 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigen. Zudem unterstützt Amazon eine wachsende Zahl unabhängiger deutscher Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Waren über die Amazon-Plattform anbieten.

(APA/AFP)