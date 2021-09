Dior kleidet Paris Saint-Germain ein

Eine der Top-Fußballmannschaften weltweit hat jetzt eine der wichtigsten Modemarken an ihrer Seite.

Der Wechsel von Fußball-Superstar Lionel Messi zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain hat im August die Sportblätter gefüllt. Der sechsfache Weltfußballer dürfte im Star-Ensemble an der Seine der "Primus inter pares" unter zahlreichen Superstars werden. Nicht ganz so laut wird vielleicht folgende Nachricht diskutiert, aber immerhin erwähnen muss man den „Pitch Perfect". Ab sofort kleidet das Modehaus Dior die Spieler von PSG ein und löst damit den Vorgänger Hugo Boss ab. Der künstlerische Leiter des Luxushauses, Kim Jones, hat die Looks entworfen, die die Mannschaft in den nächsten beiden Spielzeiten tragen wird.

Die Outfits sind in Schwarz- und Marineblautönen gehalten und reichen von lässig bis elegant. Für die Freizeit gibt es eine Harrington-Jacke, einen Strickpullover und ein Poloshirt, jeweils mit gesticktem „Paris Saint-Germain“-Patch und den „CD Icon“-Initialen. Für formellere Anlässe sind ein Kaschmirmantel und ein Anzug vorgesehen. Zu den Accessoires gehören eine für die Marke typische Satteltasche aus schwarzem Kalbsleder, eine Jacquard-Krawatte mit Paris Saint-Germain-Logo, ein Kaschmirschal und ein Wendegürtel.

