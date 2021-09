Valtteri Bottas wechselt zu Alfa Romeo

Was seit Wochen klar war, wurde nun offiziell: Valtteri Bottas muss Mercedes-F1 nach fünf Jahren verlassen, sei Cockpit übernimmt george Russell. Der Finne folgt am Saisonende bei Alfa Kimi Räikkönen nach, der in Pension geht.

Hinwil. Der Finne Valtteri Bottas hat ab 2022 einen neuen Arbeitgeber. Er wechselt zu Alfa Romeo, wo er einen mehrjährigen F1-Vertrag erhält. Bottas, seit 2013 in der Formel 1, gewann bislang neun Rennen und wurde zweimal Vizeweltmeister.

Valtteri wurde am 28. August 1989 in Nastola, Finnland, geboren und hatte eine bemerkenswerte Karriere in der Nachwuchsformel. Er wurde 2008 der erst zweite Fahrer, der sowohl den Formel Renault Eurocup als auch den Formel Renault Nordeuropacup gewann im Anschluss daran 2009 und 2010 das Masters of Formula 3 eroberte. Beim Aufstieg in die GP3-Serie gewann er vier Rennen und holte sich den Titel. In der F1 fuhr er für Williams, galt als Schützling von Toto Wolff und fand den Weg zu Mercedes. Seit 2017 spielte der Finne eine entscheidende Rolle bei der Sicherung von vier Konstrukteurstiteln mit. Neun Siege, 17 Pole-Positions und 63 Podestplätze sind ein Beweis seines Könnens, die bei Alfa ausreichten, um ihn als Nachfolger von kimi Räikkönen, der in pension gehen wird, einzustellen.

Bottas sagt: „Ich bin dankbar für das Vertrauen, das das Team in mich gesetzt hat, und kann es kaum erwarten, ihr Vertrauen zurückzuzahlen: Ich bin so hungrig wie immer darauf, um Ergebnisse und, wenn es soweit ist, um Siege zu fahren. Ich kenne Fred Vasseur gut und freue mich darauf, den Rest des Teams kennenzulernen, mit dem ich zusammenarbeiten werde, um so starke Beziehungen aufzubauen wie bei Mercedes. Ich bin stolz auf das, was ich in Brackley erreicht habe und konzentriere mich voll und ganz darauf, den Job zu beenden, während wir um eine weitere Weltmeisterschaft kämpfen, aber ich freue mich auch auf die neuen Herausforderungen, die im nächsten Jahr auf mich warten.“