Franco Foda: Eine schicksalhafte Begegnung

Franco Foda steht wieder einmal mit dem Rücken zur Wand. Stimmen Leistung und Ergebnis gegen Schottland nicht, könnte die Teamchef-Ära des Deutschen abrupt enden.

Für Österreichs Nationalmannschaft geht es am Dienstag (20.45 Uhr, live, ORF1, dazn) im Wiener Ernst-Happel-Stadion um Wiedergutmachung. Nach dem blamablen 2:5 in Israel wartet am sechsten von zehn Spieltagen in der WM-Qualifikation Schottland, nur ein Sieg würde dem ÖFB-Team im Ringen um Platz zwei hinter dem überlegen führenden Spitzenreiter Dänemark helfen.