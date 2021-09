Kampf gegen Cyberkriminelle: Nehammer arbeitet Sicherheitskonzept aus

Die ÖVP-Arbeitnehmer arbeiten an neuen Themen. Innenminister Karl Nehammer will gegen aktuelle Deliktsformen vorgehen.

Der VP-Arbeitnehmerbund (ÖAAB) will seinen Ende April gestarteten inhaltlichen Reformprozess mit einem Bundestag am 2. Oktober abschließen. Dafür haben die jeweiligen Landesorganisationen ein Thema ausgearbeitet. Für Wien, das für den Bereich Sicherheit zuständig zeichnete, präsentierten am Montag Bundesobmann August Wöginger und AAB-Landesobmann und Innenminister Karl Nehammer das Erarbeitete.

Der Bereich Sicherheit wurde in zwei Blöcke gegliedert, nämlich in Innere Sicherheit und Polizei sowie Militärische Landesverteidigung, referierte Nehammer. Darin widme man sich etwa neben dem Terroranschlag oder der „wieder aufkeimenden Migrationskrise“ auch den Themen Cyberterrorismus und -kriminalität.

Die Pandemie habe gezeigt, dass sich auch die Kriminalität laufend ändere. Während klassische Einbruchsdelikte abnehmen, habe man einen „massiven Anstieg“ im Bereich der Cyberkriminalität registriert, so Nehammer. Thema sei aber auch die Möglichkeit eines Black Outs gewesen, also ein flächendeckender Stromausfall über einen längeren Zeitraum. In diesem Bereich ist vor allem die Vorsorge Teil des Forderungsprogramms, erklärte Nehammer: „Dabei geht es darum, stärker in Zivilschutzverbände hineinzuwirken und aufzuklären, wie diese Vorsorge treffen können.“ Zudem gebe es auch den Auftrag der Funktionäre, Projekte wie „Gemeinsam sicher“ weiter zu forcieren und verstärkt präventiv zu wirken, etwa mit Gewaltprävention an Brennpunktschulen.

Bei der Landesverteidigung bekennt sich der AAB zur „umfassenden Landesverteidigung“, wie Nehammer sagte: „Also die militärische, geistige, zivile und wirtschaftliche.“

DNA steht für „Die Neuen Antworten“

Wöginger glaubt, dass der Bundestag am 2. Oktober im Gegensatz zu dem Ende April wieder physisch stattfinden kann. Damals war der Startschuss zum „DNA-Reformprozesses“ gefallen. DNA steht für „Die Neuen Antworten“. Laut Wöginger waren mehr als 350 Mitarbeiter und Experten des AAB an diesem Prozess beteiligt. „Seit Jahrzehnten“ habe es „keinen so umfassenden Reformprozess“ im AAB gegeben.

(ag.)