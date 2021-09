AirPower: Das Großevent soll grün(er) werden

Die Flugschau „AirPower“ findet wieder statt – diesmal mit Klimaschutz-Konzept. 2019 gab es Kritik wegen hoher Kosten und Umweltbelastung.

Nachdem lange darüber spekuliert wurde, ist seit kurzem fix: Die AirPower findet am 2. und 3. September 2022 wieder im steirischen Zeltweg statt. In der Vergangenheit stand die Flugshow jedoch wegen der Umweltbelastung häufig in Kritik. Bei der zehnten Ausgabe unter dem Motto „Über den Wolken“ soll nun besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit liegen.

Emissionen vor allem durch An- und Abreise

Dass in Zeiten der Klimakrise Veranstaltungen wie diese polarisieren, zeigte sich bereits im Jahre 2019. „Fridays for Future“-Aktivisten aus Graz und die Grünen hatten sich hinsichtlich CO2- und Kerosin-Emissionen über das bevorstehende Großevent empört. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) stellt nun für 2022 „Innovationen für eine klimaschonende Luftfahrt“ in Aussicht.

Wie sie diese bei dem Großevent konkret umsetzen will? Man wolle beispielsweise Anreize setzen, sodass Besucher die öffentlichen Verkehrsmittel anstatt das Privatauto zur An- und Abreise nutzen. „Der Hauptteil der Emissionen wird nämlich durch die An- und Abreise der Besucher ausgelöst“, hält Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) diesbezüglich fest.

Außerdem soll ein Team steirischer Forscher eingesetzt werden, das erarbeitet, wie man bei Großveranstaltungen dieser Art klimaschonend vorgehen könne. Mit Wasser, Strom und Energie wolle man sparsam umgehen, außerdem werde darauf geachtet, Plastik zu vermeiden, sagt Tanner.

Die zur Schau gestellten Flüge werden zudem nur innerhalb des Flugstundenkontingents der Heerespiloten absolviert, um Emissionen einzusparen. „Es werden keine zusätzlichen Flugstunden dafür eingesetzt“, so die Ministerin.

Rund 200 Luftfahrzeuge aus 20 Nationen, sowohl militärische Flugzeuge als auch zivile Kunstflugstaffeln, werden bei dem Event in die Luft steigen. „Es wird ein umfangreiches Programm für die gesamte Familie geben, am Boden und in der Luft“, so Tanner. Die AirPower sei mehr als nur eine Veranstaltung, sondern eine militärische Großübung. „Als solche ist sie auch zu sehen“, so die Ministerin.

Luftschau als Tourismusfaktor

Zudem sind sich die Veranstalter der AirPower, das Bundesheer, das Land Steiermark und Red Bull, sicher: Die Air-Power ist ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls für die Region. „Der Tourismus hat hier in den vergangenen Jahren ein ganz wichtiges, zusätzliches Standbein eingenommen. Und das ist ganz stark auch mit der AirPower verknüpft“, sagt Landesrätin Eibinger-Miedl. Die Wertschöpfung des AirPower für die Steiermark belaufe sich auf neun Millionen Euro, österreichweit 12 Millionen Euro.

Auch bezüglich der Kosten wurde das Event schon im Jahre 2019 kritisch beäugt. Der ehemalige Verteidigungsminister der Übergangsregierung Bierlein, Thomas Starlinger, ließ damals die Kosten aufstellen und das Event auf „Sinnhaftigkeit und Nutzen“ überprüfen. Sein Fazit: Die Veranstaltung sei nicht budgetiert und zu teuer.

(mai)