Hochleistungslabor für PCR-Schultests aufgebaut

Das medizinische Unternehmen „Covid Fighters" hat im VAZ St. Pölten ein Hochleistungslabor aufgebaut, in dem laut Geschäftsführer Boris Fahrnberger bis zu 300.000 PCR-Schultests täglich ausgewertet werden können. In der Einrichtung analysiert werden laut einer Aussendung die Mundspültests aller Schulen in Nieder- und Oberösterreich sowie die Tests der Volks- und Sonderschulen in Wien.

Das VAZ sei wegen seiner Größe und zentralen Lage ausgewählt worden. Darüber hinaus habe es sich schon als Test- und Impfstraße bewährt, so die Covid Fighters. Die Auswertung der Proben aus den Schulen erfolge mit 21 Labor-Robotern, betonte Fahrnberger am Montag. Sie müsse "rasch erfolgen".

Positive Ergebnisse gehen anonymisiert an die Schule

"Die Proben werden in sogenannten Zehner-Pools anonymisiert und unter Berücksichtigung aller Datenschutzbestimmungen ausgewertet. Sollte es eine positive Probe im Pool geben, wird der Pool anhand von sichergestelltem Ausgangsmaterial aufgelöst, die Einzelproben ausgewertet und so die positive Probe festgestellt", erläuterte Fahrnberger. Positive Testergebnisse würden anonymisiert der jeweiligen Schule gemeldet. "Nur die Schule kann die Zuordnung zu einer bestimmten Abteilung bzw. Klasse sehen und diese dann verständigen", so die Covid Fighters.

(APA)