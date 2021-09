Carlos Alcaraz und Leylah Fernandez: Zwei Teenager erobern New York

Carlos Alcaraz schreibt in New York Geschichte.

Carlos Alcaraz und Leylah Fernandez versetzen die Szene bei den US Open als Viertelfinalisten in Staunen. Was die beiden Shootingstars eint und auszeichnet.

Die US Open sind noch voll im Gange, Carlos Alcaraz hat aber bereits jetzt Geschichte geschrieben. Der Spanier ist nach seinem Fünfsatzsieg über den deutschen Qualifikanten Peter Gojowczyk im Alter von 18 Jahren und vier Monaten der jüngste Grand-Slam-Viertelfinalist seit Michael Chang 1990 (French Open) und der jüngste überhaupt in New York seit Beginn der Open Era 1968. Alcaraz' berühmter Landsmann, Rafael Nadal, hatte ihn bereits zu Jahresbeginn in Australien geadelt, als er sagte: „Carlos hat die Intensität, die Leidenschaft, die Schläge – er hat alle Zutaten, die es braucht, um ein großer Champion zu werden. Es geht jetzt darum, wie sehr er sich in den nächsten Jahren verbessern kann.“