1000 Menschen sitzen in Stadt im Norden des Landes fest. Ein US-Politiker spricht von „Geiselnahme“ durch die Taliban.

Seit der Flughafen in der Hauptstadt Kabul geschlossen ist, wird es zunehmend schwierig, Afghanistan zu verlassen. Der Landweg in die Nachbarstaaten ist gefährlich. Zudem haben viele von ihnen die Grenzen vorerst dicht gemacht. Ein neues Tor nach Außen könnte sich jetzt in der nordafghanischen Stadt Mazar-i-Sharif auftun. Doch vorerst scheint auch hier der Fluchtweg blockiert: Rund 1000 Personen sitzen trotz Visa für die USA oder andere Länder seit Tagen am Flughafen der Stadt fest.

Sechs Flugzeuge mit Amerikanern und afghanischen Dolmetschern an Bord könnten aus Mazar-i-Sharif nicht abheben, weil sie von den Taliban keine Freigabe erhalten hätten, sagte der ranghöchste Republikaner im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses, Mike McCaul, dem US-Sender „Fox News Sunday“. Er behauptete, dass die Taliban die Passagiere „als Geiseln“ hielten. Er glaube, die Taliban wollten im Gegenzug „die volle Anerkennung durch die USA“.

Laut US-Außenamt gibt es für die Flüge bereits die nötige Freigabe. Es fehle nur noch die endgültige Zustimmung der Taliban. Eine „Geiselnahme“ gebe es aber nicht, sagt Eric Montalvo, ein ehemaliger Major der US-Marines, der „New York Times“. Montalvo ist einer der Organisatoren der Flüge.

„Die Mädchen sind verängstigt“

Auch Marina LeGree versucht, 34 Personen über Mazar-i-Sharif herauszubekommen – darunter junge Frauen im Alter von 16 bis 23 Jahren. LeGree ist Gründerin der Organisation Ascend, die Frauen mit Sport- und Klettertraining unterstützt. „Meine Mädchen sind verängstigt. Zurückzugehen, ist für sie keine Option“, sagt LeGree der „New York Times“. Die jungen Frauen gehörten der Volksgruppe der Hazara an, die von den Taliban und anderen Extremisten verfolgt werden. (Reuters/red.)