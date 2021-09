Die „Kein-Lockdown“-Garantie

Kanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein: Was will Türkis-Grün bei Corona?

Immer mehr Intensivpatienten, noch immer zu wenig Geimpfte. Und jetzt? Vor dem Ländergipfel legt Kurz einen 5-Punkte-Plan vor. In Stichworten.

Ein Dilemma ist es allemal, in dem sich die Bundesregierung derzeit befindet: Hatten sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) vor dem Sommer noch mit Öffnungsankündigungen zu übertrumpfen versucht, will nur wenige Monate später keiner den ersten Schritt in die entgegengesetzte Richtung machen.



Angesichts sinkender Kapazitäten auf den Intensivstationen und einer quasi zum Erliegen gekommenen Impfkampagne ist die Frage nach schärferen Maßnahmen pünktlich zum Schulstart jedoch wieder da. Am Mittwoch beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen.