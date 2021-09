Star ohne Genierer: Jean-Paul Belmondo ist tot

Jean-Paul Belmondo in seiner berühmtesten Rolle: als Kleinkrimineller in Jean-Luc Godards Nouvelle-Vague-Klassiker „Außer Atem“.

Seine unbekümmerte Natürlichkeit machte den Franzosen zu einem der beliebtesten Schauspieler des 20. Jahrhunderts, in Filmen wie „Außer Atem“ oder „Der Profi".

„Ich glaube, dass jeder nur für eine Sache auf der Welt ist. Ich war auf der Welt, um Schauspieler zu sein“: Schön, wenn ein Mensch so etwas von sich sagen kann, schön in diesem Fall auch für Millionen andere. Mit Jean-Paul Belmondo ist am 6. September im Alter von 88 Jahren einer der hinreißendsten und nahbarsten Filmschauspieler des 20. Jahrhunderts gestorben.