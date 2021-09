G7 fordern Tunesien zur Ernennung eines neuen Regierungschefs auf

Zudem müsse das Ende Juli von Präsident Saïed suspendierte Parlament rasch seine Arbeit wieder aufnehmen, erklärten die Botschafter der G7-Staaten.

Die G7-Staaten haben Tunesiens Präsident Kaïs Saïed "dringend" zur Ernennung eines neuen Regierungschefs aufgefordert. Zudem müsse das Ende Juli von Saïed suspendierte Parlament rasch seine Arbeit wieder aufnehmen, erklärten die Botschafter der G7-Staaten in einer gemeinsamen Stellungnahme am Montag. "Wir fordern eine schnelle Rückkehr zu einer verfassungsmäßigen Ordnung, in der ein gewähltes Parlament eine wichtige Rolle spielt."

Die Entmachtung der Regierung und die Suspendierung des Parlaments durch Saïed Ende Juli hatten Tunesien in eine Verfassungskrise gestürzt. Der Staatschef hatte am 25. Juli Regierungschef Hichem Mechichi abgesetzt und die parlamentarische Arbeit für ausgesetzt erklärt. Die bis dahin regierende islamistisch geprägte Ennahdha-Partei warf ihm einen "Putsch" vor.

Am 25. August hatte Saïed die umstrittene Suspendierung des Parlaments "bis auf Weiteres" verlängert. Er hat bisher weder einen neuen Regierungschef ernannt noch den von mehreren Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen geforderten Handlungsplan vorgelegt.

Der Gruppe der G7 gehören Deutschland, Kanada, die USA, Frankreich, Italien, Japan und Großbritannien an.