Zadic: "Für Geimpfte kein Lockdown möglich"

Die Justizministerin bekannte sich vor dem Bund-Ländergipfel zur Linie des Bundeskanzlers: Einschränkende Maßnahmen wären verfassungsrechtlich nur für Ungeimpfte möglich.

Am morgigen Mittwoch wird die Bundesregierung mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) deutete zuvor schon die Richtung an, in die sich die Gespräche wohl bewegen dürften.

So sprach sich Kurz im ORF-"Sommergespräch“ am Montagabend gegen einen generellen Lockdown aus: „Das wird es in dieser Form nicht mehr geben“ - und auch gegen Einschränkungen für Geimpfte. Maßnahmen für Ungeimpfte könnten allerdings verhängt werden, wenn das Gesundheitssystem überlastet sei. Als „Schutzmaßnahmen für Ungeimpfte“ bezeichnete der Kanzler sie - und deutete die derzeit viel diskutierte 1G-Regel für bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens an.

„Verfassungsrechtlich schwer argumentierbar"

Zur Linie des Kanzlers bekannte sich am selben Abend auch Justizministerin Alma Zadić (Grüne). Für Geimpfte könnte ein Lockdown verfassungsrechtlich nicht mehr eingeführt werden, bestätigte sie noch vor dem Auftritt des Bundeskanzlers. Derzeit werde die 1G-Regel als möglicherweise notwendige Maßnahme vom Gesundheitsministerium geprüft, sagte sie bei Puls 24, aber klar sei: "Wenn es um Nachtgastronomie oder Lokale geht, wird man den Geimpften nicht den Zugang verwehren können."

Sie präzisierte: "Man hat die Freiheiten eingeschränkt, um das Leben der anderen zu schützen. Wenn man aber jetzt geimpft ist und das Leben der anderen durch die Impfung schützt, dann lässt sich das verfassungsrechtlich schwer argumentieren, warum man die Personen, die geimpft sind, zu Hause einsperrt."

Zugleich bekräftigte sie den vielerorts wiederholten Appell für das Impfen. Junge Menschen hätten schließlich lange Zeit Solidarität mit den Erwachsenen gezeigt - nun gelte es, Solidarität mit all jenen zu zeigen, die sich noch nicht impfen lassen können.

Länder vor den Kopf gestoßen?

Zugleich sorgte eine Aussendung des Bundeskanzlers vor seinem ORF-"Sommergespräch“ für Aufsehen. Darin kündigte er einen 5-Punkte-Plan an, den er den Länderchefs wohl vorlegen werde. [>>> Mehr dazu]

Dieser hält etwa die Belegung der Intensivbetten als neuen Leitindikator zur Bewertung der Corona-Lage fest, anstatt sich an der Sieben-Tage-Inzidenz zu orientieren. Es solle außerdem „keinen generellen Lockdown“ und keine geschlossenen Schulen mehr geben. Dass man den Medien bereits vor den Beratungen Inhalte präsentierte, ohne die Länderchefs miteinzubeziehen, sorgte vielerorts für Verwunderung.

