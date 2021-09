Wiki Wiki Poke eröffnet neues Lokal auf der Mariahilferstrasse

Die neue Sch(l)üsselstelle für Fisch, Reis und Gemüse heißt Mariahilfer Straße 115, dort, zwischen Westbahnhof und Zieglergasse, hat der fünfte Standort von Wiki Wiki Poke aufgesperrt.

Was haben Wien und Hawaii gemeinsam? Wenig. Nichts. Vielleicht eine Winzigkeit. Poke Bowls kommen offenbar an beiden Destinationen gut an. Die pazifische Inseljause lässt sich auch im Wiener Becken feiern. Ein Treiber ist die Kette Wiki Wiki Poke, gegründet von dem jungen Berliner Paar Nathalie und Dennis Schütt (in der Wipplingerstraße 21 in 1010 Wien). Nach dem Start vor drei Jahren kam heuer mitten im Lockdown der vierte Standort dazu, jetzt der fünfte. Die neue Sch(l)üsselstelle für Fisch, Reis und Gemüse heißt Mariahilfer Straße 115, dort, zwischen Westbahnhof und der U3-Bahnstation Zieglergasse, eröffnet der neue Standort.

Wiki Wiki Poke

Wem das Gericht noch fremd ist, wird schnell aufgeklärt: Poke bedeutet „in Stücke geschnitten“. Beim Kleingeschnittenen handelt es sich um Fisch und Gemüse, dazu kommt Reis, Toppings (wie Avocado oder eingelegter Ingwer, Erdnussbuttercreme oder gerösteter Seetang) und verschiedene Soßen. Serviert wird die Mischung in einer Schüssel (also Bowl). Dazu bekommt man im Wiki Wiki Poke auch stilecht verschiedene Kona-Biersorten aus Hawaii. Getränke mit kürzerer Reisezeit sind natürlich auch im Programm.

Neue Adresse Wiki Wiki Poke 1060 Wien, Mariahilferstr. 115. www.wikiwikipoke.at. Am Eröffnungstag, dem 7. September gibt es im neuen Lokal alle Poke Bowls um nur 5 Euro (statt 9,80 Euro aufwärts).

(sh)