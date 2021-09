(c) imago images/TheNews2 (Edson de Souza via www.imago-images.de)

Am 7. Oktober werden aus dem Kreis der Nominierten zwei Preise gekürt: der Preis der Hotlist und der Dörlemann ZuSatz. Die Bücher sollen "einen Ausschnitt aus dem Besten repräsentieren, was unabhängige deutschsprachige Verlage zu bieten haben".

Mit dem Wiener Septime Verlag hat es auch ein österreichischer Verlag auf die "Hotlist" der "10 Bücher des Jahres" aus unabhängigen Verlagen geschafft. Die Bücher sollen "einen Ausschnitt aus dem Besten repräsentieren, was unabhängige deutschsprachige Verlage zu bieten haben". Dazu zählt nach einer Mischung aus Publikums- und Stimmen auch der bei Septime erschienene Roman "Das perfekte Grau" des in Düsseldorf lebenden Autors Salih Jamal.

Ausgezeichnet werden nicht die Autorinnen und Autoren, sondern die Verlage für ihre Bücher. Am 7. Oktober werden aus dem Kreis der Hotlist zwei Preise gekürt: der Preis der Hotlist (dotiert mit 5.000 Euro) und der Dörlemann ZuSatz (Satzarbeiten im Wert von 1.500 Euro bei Dörlemann Satz).

Weiters auf der diesjährigen Hotlist befinden sich der Berenberg Verlag (María José Ferrada: "Kramp"), der CulturBooks Verlag mit Ling Mas "New York Ghost", die edition fotaTAPETA (Anna Albinus: "Revolver Christi"), der Kanon Verlag (Katharina Volckmer: "Der Termin"), der Kolchis Verlag mit Grigs Geschichtenband "Jesus' Katze", der Limmat Verlag (Adelheid Duvanel: "Fern von hier"), Schöffling & Co. mit "Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte" von Tatiana Țîbuleac, der TRANSIT Buchverlag (Anton de Kom: "Wir Sklaven von Suriname") sowie der Verlag Urachhaus mit dem teilweise in Wien spielenden Roman "Viktor" von Judith Fanto.

