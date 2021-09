Arbeitslosigkeit fast wieder auf Vorkrisenniveau

Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Wochen rascher erholt als ursprünglich erwartet. Die Kurzarbeits-Anmeldungen liegen weiterhin bei rund 50.000.

Innerhalb der letzten Woche ist die Arbeitslosigkeit um 7068 Personen gesunken. Derzeit sind 277.842 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet, um 83.453 weniger als vor einem Jahr. In Schulung befinden sich 60.930 Personen. „Der Rückgang der Arbeitslosigkeit zeigt, dass sich die Erholung im Vergleich zum Vorjahr weiter fortsetzt“, so Arbeitsminister Martin Kocher am Dienstag in einer Aussendung. Der Abstand zum Arbeitslosenniveau vor der Krise verringere sich stetig: „Diese Woche verzeichnen wir noch rund 4000 Arbeitslose mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2019, vor der Krise. Damit haben wir mittlerweile fast das Vorkrisenniveau erreicht."

Auch die Anmeldungen zur Kurzarbeit machten die Erholung der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts deutlich. „Phase 5 der Kurzarbeit, die seit Anfang Juli beantragt werden kann, wird nach wie vor deutlich weniger in Anspruch genommen als ursprünglich erwartet. Einige Unternehmen sind noch dazugekommen. Diese Woche liegen die Kurzarbeits-Anmeldungen bei 52.056 Personen“, so der Arbeitsminister.