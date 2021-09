Investorenarchitektur ignoriert die Grundaufgabe von Architektur

Drucken

Hauptbild • Michael Meier (links) und Christoph Franz widmen sich von Zürich aus künstlerischen Projekten in verschiedenen Städten. • Beigestellt

Das Künstlerduo Michael Meier und Christoph Franz baut der Architektur eine Skulptur: Jener, die eher dem Profit statt den Menschen dient.

Noch so eine Gegend in Wien, dort am Landstraßer Gürtel, wo sich gegenüber die Aspanggründe gerade zu so etwas verdichten, was ein Stadtviertel sein soll. Dort ist die Stadt städtebaulich weniger durch die Geschichte definiert als durch Wünsche: ganz basalen wie etwa jenen nach Wohnen. Aber aktuell auch durch ganz besondere: jene nach Rendite. In der traditionellen Bedürfnispyramide des Menschen, die Architektur auch in ihren Entwürfen gern abbildet, steht dieser Zweck weit über dem, wofür Häuser ursprünglich gebaut wurden. Da waren sie noch für Schutz und Sicherheit zuständig. „Vorsorgewohnungen“, so heißt das Modell, dienen hingegen weniger dem Menschen als dem Profit.