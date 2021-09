Mercedes bestätigt Verpflichtung von George Russell

George Russell wird wie erwartet „befördert“, er nimmt ab der Saison 2022 im Mercedes Platz. Pierre Gasly und Yuki Tsunoda bleiben bei Alpha Tauri.

Brackley. Mercedes- F1 bestätigt seine Fahrerpaarung für die Saison 2022. Nach dem Wechsel von Valtteri Bottas zu Alfa Romeo Racing erhält Lewis Hamilton ab 2022 mit George Russell einen neuen Teamkollegen. Zuvor hatte Valtteri Bottas bekanntgegeben, dass er im nächsten Jahr nach fünf höchsterfolgreichen Saisons mit Mercedes zu Alfa Romeo wechseln wird.

Valtteris Nachfolger wird der 23-jährige Brite George Russell, der seit 2017 zum Mercedes Junior-Programm gehört. Im selben Jahr gewann George die GP2 Serie, bevor er ein Jahr darauf Meister in der FIA Formel 2 wurde. 2019 stieg er mit Williams in die Formel 1 ein, wo er während seiner drei Jahre beim Team mit seiner Arbeitsmoral und Performance beeindruckte. Jetzt ist er bereit für den Sprung zu Mercedes, um dort nach der Unterschrift eines langfristigen Vertrags die nächste Phase in seiner Karriere an der Seite von Lewis Hamilton einzuläuten.

Pierre Gasly und Yuki Tsunoda bilden auch in der kommenden Saison das Fahrerduo beim Formel-1-Team Alpha Tauri. Das gab das Schwesterteam von Red Bull am Dienstag vor dem Großen Preis von Italien bekannt. Der 25-jährige Franzose Gasly hatte das Rennen in Monza im vergangenen Jahr sensationell gewonnen, fährt seit 2017 in der Formel 1 und ist derzeit WM-Achter. Der Japaner Tsunoda (21) bestreitet seine Debütsaison, er liegt in der Gesamtwertung auf Rang 13.