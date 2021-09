Wirtschaft im Euro-Raum erholt sich kräftiger als gedacht

Die EU-Kommission sagt für das laufende Jahr beim BIP der Euro-Zone ein Plus von 4,8 Prozent voraus. Die Konjunkturerwartungen der Börsianer sinken den vierten Monat in Folge.

Die Wirtschaft der Euro-Zone ist im Frühjahr mit mehr Tempo aus der Corona-Krise herausgekommen als gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von April bis Juni zum Vorquartal um 2,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. In einer früheren Schätzzahl war von 2,0 Prozent die Rede gewesen. Zu Jahresbeginn war die Wirtschaft noch um 0,3 Prozent geschrumpft - Ende 2020 gar um 0,4 Prozent. Die Aufholjagd zeigt sich auch im Vergleich mit dem Vorjahr. Das BIP kletterte im Frühjahr gegenüber dem zweiten Quartal 2020 um revidiert 14,3 Prozent.

Basierend auf saisonbereinigten Zahlen lag das BIP-Volumen allerdings noch 2,5 Prozent unter seinem höchsten Wert vom vierten Quartal 2019 - also vor Ausbruch der Pandemie. In den USA ist die Konjunkturerholung schon weiter fortgeschritten: Dort lag das BIP im Frühjahr um 0,8 Prozent über dem Niveau des Schlussquartals von 2019.

Die EU-Kommission sagt für das laufende Jahr beim BIP der Euro-Zone ein Plus von 4,8 Prozent voraus. Laut Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni könnte das Wachstum sogar noch höher ausfallen. Die Stimmung bei den Firmen sei gut. Die Wirtschaft habe offenbar gelernt, mit den abgeschwächten Pandemie-Einschränkungen zu leben.

Konjunkturerwartungen der Börsianer sinken erneut

Börsenprofis haben ihre Erwartungen an den Konjunkturaufschwung in Deutschland im September den vierten Monat in Folge heruntergeschraubt. Das Barometer für die Einschätzung der Börsianer mit Blick auf die nächsten sechs Monate sank stärker als erwartet um 13,9 auf 26,5 Zähler, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 166 Analysten und Anlegern mitteilte. "Das erwartete Ausmaß und die Dynamik der Verbesserung haben sich inzwischen erheblich reduziert", sagte ZEW-Präsident Achim Wambach. Zudem belasteten der Chipmangel im Fahrzeugbau und die Ressourcenverknappung am Bau. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 30,0 Zähler gerechnet.

Zugleich wurde die Lage besser eingeschätzt: Hier kletterte das Barometer um 2,6 auf 31,1 Punkte. Die exportabhängige deutsche Industrie profitiert derzeit zwar von steigender Nachfrage aus Übersee - vor allem USA und China. Doch steigende Preise wegen Materialknappheit und Lieferengpässen verhindern derzeit eine stärkere Erholung und belasten das Geschäft.

(APA/Reuters)