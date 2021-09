Flüchtlinge im Bezirk Mödling aufgegriffen

Der Chauffeur und mehrere weitere Flüchtlinge tauchten vorerst unter.

Die Polizei hat am Dienstagvormittag in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) 16 Flüchtlinge aufgegriffen. Die Syrer sollen sich zuvor in einem Lkw befunden haben und wurden offenbar von einem Schlepper ausgesetzt, bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich einen "Heute"-Onlinebericht. Der Chauffeur und mehrere weitere Flüchtlinge tauchten vorerst unter. Bei der Fahndung war auch der Polizeihubschrauber "Libelle" im Einsatz.

