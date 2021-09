Schwere Vorwürfe gegen Model-Manager Gerald Marie

Die Kinderschutzeinheit der französische Polizei ermittelt gegen Gerald Marie, den früheren Chef der Agentur Elite Model Management. Ihm wird Missbrauch und Vergewaltigung vorgeworfen.

In Paris haben Ermittler mit den Befragungen mehrerer Frauen begonnen, die angeben, von Gerald Marie vergewaltigt oder sexuell missbraucht worden zu sein. Marie war viele Jahre Europa-Chef der bekannten Modelagentur Elite. Heute soll der 71-jährige Ex-Mann von Topmodel Linda Evangelista auf Ibiza leben. Die Vorwürfe gegen ihn sind nicht neu. Im Unterschied zu früheren Meldungen, scheint dieses Mal die Luft für ihn dünner zu werden. Die im Jahr 2020 eingeleitete Untersuchung wird laut dem Branchenmagazin „BoF" von der Kinderschutzeinheit der französischen Polizei geleitet, es soll um Übergriffe auf Minderjährige gehen. Die Fälle dürften sich in den 1980er und 90er Jahren ereignet haben. Unter den Zeuginnen sind einige bekannte Supermodels.

„Genug ist genug – ich stehe neben Carré und den anderen Überlebenden von Gerald Marie, die nach Paris kommen, um gegen ihren Täter auszusagen“, kündigte beispielsweise Carla Bruni der New York Times an. Sie gilt als eines der berühmtesten Models der 90er Jahre und ehemalige First Lady Frankreichs. Bruni bezog sich dabei auf Carré Otis, ein ehemaliges amerikanisches Topmodel, das die Gruppe jener Frauen anführt, die sich zu einer Aussage entschlossen haben. Auch Helena Christensen sagte, sie stehe diesen „mutigen Frauen den ganzen Weg“ bei. Das tschechische Model Paulina Porizkova fügte hinzu, dass in den Anfängen ihrer Karriere jungen Models beigebracht wurde, „sexuelle Belästigung als Kompliment“ zu sehen.

BBC berichtete bereits 1999 über Marie

Zu den Zeuginnen, die sich öffentlich äußern, gehört auch die ehemalige BBC-Journalistin Lisa Brinkworth. Sie hatte sich 1998 ein Jahr lang als Model für einen Ermittlungsbericht ausgegeben. Gerald Marie habe sie damals in einem Mailänder Nachtclub angegriffen und ihr 450 Euro für sexuelle Dienste angeboten. Jenem Kollegen, mit dem Brinkworth ein Jahr lang verdeckt recherchierte, vertraute Marie an, mit der Siegerin des nächsten Nachwuchs-Wettbewerbs ins Bett gehen zu wollen. Die Bewerberinnen waren im Durchschnitt 15 Jahre alt.

Nachdem der Bericht 1999 ausgestrahlt wurde, verklagte Elite die BBC wegen Verleumdung. In der Reportage hieß es, Elite-Manager Gerald Marie hätte minderjährige Models mit Drogen für Sex gefügig gemacht oder sexuelle Leistungen von jungen Mannequins im Gegenzug für eine steile Karriere gefordert haben. Erst 2001 ließ die Modelagentur die Klage gegen den Fernsehsender fallen. Die beiden Parteien hatten Stillschweigen über den Inhalt der Einigung vereinbart.

(sh)