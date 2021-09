Afghanistans letzter Jude hat das Land verlassen

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten nach Schätzungen rund 40.000 Juden in Afghanistan, deren Geschichte 2000 Jahre zurückreicht. Zebulon Simintov war der letzte noch im Land lebende, nun ist er auf dem Weg in die USA.

Zebulon Simintov, letzter in Afghanistan lebender Jude, ist laut Kathpress offenbar auf dem Weg in die USA. Ein Reporter der internationalen jüdisch-orthodoxen Zeitschrift "Ami Magazine" sei nach Kabul geflogen, um Simintov vor den Taliban zu retten, schrieb die Zeitschrift am Dienstag in einem Twitterbeitrag. Simintov sei "sicher und auf dem Weg in die USA".

Mitte August hatte Simintov in einem Interview erklärt, er werde auch nach der erneuten Machtübernahme der Taliban in Kabul bleiben. Eine Möglichkeit zur Ausreise in die USA habe er ausgeschlagen, da sich sonst niemand um die Synagoge kümmern könne.

Zuletzt war Simintov in die Kritik geraten, weil er seiner Ehefrau seit Jahren die Einwilligung in eine Scheidung verweigert. Der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner (CER), Moskaus Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt, hatte sich öffentlich bereit erklärt, nach Afghanistan zu fliegen, um die Scheidung zu regeln, Simintov lehnte jedoch laut einem Twitterbeitrag Goldschmidts ab.

Ein Leben in Afghanistan

Der 62-jährige Diamanten- und Teppichhändler Simintov wurde in der afghanischen Stadt Herat geboren und lebte die längste Zeit seines Lebens in Kabul. Seine Ehefrau, eine tadschikische Jüdin, sowie beide Töchter leben seit 1998 in Israel.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten nach Schätzungen rund 40.000 Juden in Afghanistan, deren Geschichte 2.000 Jahre zurückreicht. Mit der Gründung Israels 1948 verließen die meisten von ihnen das Land. Fast alle der verbliebenen rund 300 Juden emigrierten mit der Sowjetischen Intervention in Afghanistan 1969. Simintov gilt als letzter dort lebender Jude.

(APA)