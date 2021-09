Versicherer Zurich will Flugreisen drastisch reduzieren

Die durch geschäftliche Flugreisen verursachten Emissionen sollen im Vergleich zur Vorkrisenzeit um 70 Prozent gesenkt werden.

Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich will mit einem Bündel von Maßnahmen den Ausstoß von Treibhausgasen verringern. So sollen die durch geschäftliche Flugreisen verursachten Emissionen im Vergleich zum Stand von vor der Pandemie um 70 Prozent gesenkt werden, wie der Schweizer Konzern am Dienstag mitteilte.

Zurich wolle zudem alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren aus der Fahrzeugflotte entfernen, in der Kommunikation mit Kunden auf Papier verzichten und für die gesamte Geschäftstätigkeit ausschließlich Strom aus erneuerbarer Energie verwenden.

Mit diesen Maßnahmen sollen die im März vorgelegten Klimaziele erreicht werden. So will Zurich den CO2-Ausstoß aus der eigenen Geschäftstätigkeit bis 2025 halbieren und bis 2029 um 70 Prozent senken.

