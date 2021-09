Ehrenamtlich in der ÖFB-Schlangengrube

Gerhard Milletich oder Roland Schmid, wer wird am Samstag neuer ÖFB-Präsident? Die Bundesliga gilt bei dieser Wahl als das Zünglein an der Waage.

Österreichs Fußballbund steht in dieser Woche vor weitreichenden Fragen. Soll, kann oder darf Franco Foda nach der sportlichen Berg- und wundersamen Talfahrt in der WM-Qualifikation Teamchef bleiben und sein Glück im Playoff für Katar 2022 versuchen? Es wäre mit einer Vertragsverlängerung verbunden, da diese Ausscheidung im März 2022 steigt und sein aktuelles Arbeitspapier im November auslaufen soll. Oder wäre es nicht besser, orakelt tatsächlich manch ÖFB-Funktionär, der am Samstag nach den Hearings feststehende Präsident beginnt seinen Start gleich mit einem satten Kehraus. Und tritt seinen Job in Österreichs größtem Sport-Fachverband mit Aufbruchsstimmung an: mit einem neuen Teamchef und womöglich sogar mit einem neuen Sportdirektor?