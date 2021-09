Angela Merkel legt sich für Armin Laschet ins Zeug

Showdown im Bundestag: Die Spitzenkandidaten machten am Rednerpult Wahlkampf. Auch CDU-Kanzlerin Merkel mischte mit. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht.

Berlin. Im Bundestag ist an diesem Dienstag vieles anders sonst. Vor allem die Kanzlerin. Angela Merkel wurde schon eine Unlust am Wahlkämpfen nachgesagt, als sie noch selbst kandidierte. Aber an diesem Dienstag wirft sie sich für ihre CDU in die Bresche. Sie reizt den politischen Gegner. Im Plenum herrscht Unruhe. „Schämen Sie sich!“, schreit ein Abgeordneter. „Meine Güte“, sagt Merkel amüsiert, „was für eine Aufregung“.