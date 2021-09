Es gibt 1.438 neue Fälle und elf weitere Tote bei niedriger Impfzahl. Und viele Tests.

Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 1.438 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 1.520. Allerdings starben mit elf Personen so viele Infizierte wie seit Ende Juni nicht. Zudem stieg die Zahl der Covid-Patienten in Spitälern um 35 auf über 600 an, Ende Mai waren es letztmals mehr gewesen. Indes waren die täglichen Impfzahlen mit unter 6.400 weiter so niedrig wie zu Beginn der Immunisierungskampagne.

Wegen einer Datenbereinigung kam es in Kärnten am Dienstag zu einer Verringerung der Gesamtzahl der bestätigten Fälle und im Tagesvergleich zu einem Rückgang um 42 Neuinfektionen. Das Burgenland meldete dagegen 77 weitere positive Tests, Niederösterreich 204, Oberösterreich 346 und Salzburg 107. In der Steiermark kamen 133 Infektionen hinzu, in Tirol 80, in Vorarlberg 54 und in Wien 479. Das geht aus dem täglichen Update von Innen- und Gesundheitsministerium hervor.

107.618 PCR-Tests

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter auf einen Wert von 119 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Dabei wurden mit 107.618 PCR-Tests rund um das Ferienende im Osten Österreichs relativ viele Testungen eingemeldet. Die Positiv-Rate ging mit 1,3 Prozent zurück.

Im Krankenhaus lagen am Dienstag 614 Personen, das sind um 35 mehr als am Vortag. 171 Infizierte wurden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl stieg seit Montag um einen Betroffenen und ist innerhalb einer Woche um 41 Patienten angestiegen.

Am Montag haben sich lediglich 2.637 Personen ihre Erstimpfung gegen Covid-19 geben lassen. Insgesamt wurden 6.359 Immunisierungen durchgeführt. Das ist der niedrigste Wert an einem Montag seit 1. Februar, als damals noch bei Impfstoffmangel 4.741 Stiche verabreicht wurden, geht aus dem Impfdashboard des Gesundheitsministeriums hervor.

Inzidenz bei Ungeimpften unter 18 Jahren bei 331,53

Die Corona-Pandemie wird immer stärker eine Angelegenheit der jüngeren und nicht geimpften Bevölkerung. So ist die Inzidenz bei den ungeimpften Unter-18-Jährigen zehn Mal höher als bei den geimpften. Bei den 18- bis 59-Jährigen liegt sie fünf Mal höher und bei der Generation 60 plus ist sie fast vier Mal so hoch als bei den vollständig immunisierten Menschen in dieser Altersgruppe, zeigen die aktuellen Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES).

In allen Altersgruppen ist die Inzidenz weiter gestiegen. Bei Ungeimpften der Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen liegt sie nun bei 331,53 und somit fast drei mal so hoch wie bei der nicht immunisierten Generation der Über-60-Jährigen. Bei der Gruppe der ungeimpften 18- bis 59-Jährigen liegt die Inzidenz nun bei 284,76 - nach 257,9 vor einer Woche.

Besonders deutlich ist der Anstieg bei der ungeimpften älteren Bevölkerung ersichtlich. Betrug die Sieben-Tages-Inzidenz vor einer Woche noch 85, liegt sie nun mehr bei 132,52.