Wladimir Putin fehlen die Investoren

Russland will Unabhängigkeit vom Westen und Zuwendung von China. Ein Fehlkurs?

Das letzte Rohr wurde am Montag zusammengeschweißt. Damit ist die über 1200 Kilometer lange Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 so gut wie fertig. Noch heuer soll der Betrieb starteten. Das milliardenschwere Gas-Projekt ist politisch umstritten. Die USA, die Ukraine und weitere Staaten vor allem aus Osteuropa lehnen es mit der Begründung ab, es mache die europäischen Abnehmerstaaten abhängig von russischen Erdgaslieferungen. Russlands Präsident, Wladimir Putin, hatte in der Vergangenheit Gas bereits als politisches Druckmittel eingesetzt.