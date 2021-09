Sonderbetreuungszeit geht in die Verlängerung

(c) Getty Images/Mint Images RF (Mint Images)

Am 1. Oktober soll die Phase 5 der Sonderbetreuungszeit starten.

Ab Oktober und vorerst bis zum Jahresende sollen Eltern wieder Sonderbetreuungszeit in Anspruch nehmen können, wenn Kinder daheim betreut werden müssen. Arbeitgeber bekommen die Kosten ersetzt.

Wien. Am Montag hat in Ostösterreich die Schule begonnen – und es wird neuerlich kein Schuljahr „wie früher“. Zwar sollen flächendeckende Schulschließungen vermieden werden. Dennoch ist pandemiebedingt immer wieder mit Quarantänemaßnahmen oder auch zeitweiligen Schließungen einzelner Klassen oder Kindergartengruppen zu rechnen. Um dann berufstätigen Eltern die Kinderbetreuung zu ermöglichen, wurde der Ruf nach einer Neuauflage der Sonderbetreuungszeit laut. Und dazu soll es nun tatsächlich kommen, das hat die Bundesregierung am Dienstag beschlossen.