Anreiten gegen die Vorverurteilung

Isabell Werth bedankt sich bei Bella Rose. Nächste Woche in Aachen wird sie ihre Erfolgsstute in die Pension verabschieden.

Nach dem olympischen Reitdrama tritt auch Isabell Werth an, den Ruf ihres Sports zu verteidigen. Die Dressurikone lebt die respektvolle Partnerschaft zwischen Mensch und Tier vor.

Hagen/Wien. Sie ist die Grande Dame des Dressursports. Vor 32 Jahren hat Isabell Werth ihr erstes EM-Gold gewonnen und seither die absolute Weltklasse nicht mehr verlassen. Von Olympia in Tokio brachte sie jüngst einmal Gold im Team und Silber im Einzel nach Hause. Mit sieben Olympiasiegen, neun WM- und 20 EM-Titeln zählt die Deutsche zur erfolgreichsten Reiterin der Welt. Doch was sie – vielleicht mehr als all ihre Erfolge – von vielen unterscheidet: Werth bringt ihre Pferde selbst an die Spitze, statt sie fertig ausgebildet zu übernehmen und sich dann mit Titeln zu schmücken. „Lebenspartnerschaft“ nennt die 52-Jährige die Beziehung zu ihren Tieren.