Warum der Kurs der FACC diese Woche so stark gestiegen ist

Ein Auftrag von Airbus macht die Anleger glücklich.

Schon heute ist der Konzern Großkunde der Oberösterreicher.

Die Aktionäre der oberösterreichischen FACC mussten am Dienstag wahrscheinlich zweimal schauen, um zu erkennen, ob der angezeigte Kursverlauf auch tatsächlich seine Richtigkeit hat. Denn die Papiere des Luftfahrtzulieferers kletterten an diesem Tag um über acht Prozent nach oben, am Dienstag verteuerte sich die Aktie um weitere sieben Prozent.

Der Grund dafür: Das Unternehmen hat einen weiteren Auftrag von Airbus an Land gezogen.