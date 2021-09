Das Bildungsressort stellt Parkplätze und Turnhallen zur Verfügung. Für die Organisation der Impf-Events sind aber die Länder zuständig. Wien setzt auf Impfbusse, in Niederösterreich kommen auch Schulärzte zum Einsatz.

Im Shoppingcenter, im Stephansdom und bei Billa bzw. Penny wird bereits geimpft. Kurz nach Schulbeginn soll die Impfoffensive auch an Schulen gestartet werden. So will man die geringe Durchimpfungsrate unter Schülern heben.