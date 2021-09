Auspuffhersteller Remus schließt Stammwerk in Bärnbach

Der steirische Auspuffhersteller Remus reagiert auf den steigenden Kostendruck mit Sparmaßnahmen. Das Werk in Bärnbach wird mit Jahresende geschlossen.

Bei Auspuffhersteller Remus steht Arbeitsplatzabbau an: Das Stammwerk in Bürnbach, die Geburtsstätte des Unternehmens, wird mit Jahresende geschlossen. Die rund 1000 Mitarbeiter zählende Gruppe will künftig nur noch in Voitsberg und in der bosnischen Stadt Sanski Most produzieren, wie CEO Chef Stephan Zöchling gegenüber der „Kleinen Zeitung" und "Kurier“ sagte. 120 Arbeitsplätze sind von der Schließung betroffen. 60 Jobs davon sollen nach Voitsberg verlagert werden, 30 Mitarbeiter gehen in Pension, 30 Jobs werden nach Bosnien ausgelagert. Zugleich werden in Voitsberg 60 Leiharbeiter-Jobs gestrichen. Ursachen für die Sparmaßnahmen seien der hzunehmende Kostendruck und die steigenden Personalkosten.