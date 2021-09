Erstmals seit April über 2000 Corona-Neuinfektionen

Binnen einer Woche kamen hundert Corona-Erkrankte in den Krankenhäusern dazu.

Ausgerechnet an dem Tag, an dem die Regierung ihr neues Maßnahmenpaket zur Eindämmung der stark steigenden Coronazahlen präsentiert, wurden erstmals seit Ende April wieder mehr als 2000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet: Seit Dienstag kamen österreichweit 2268 weitere Infizierte hinzu. Innerhalb einer Woche mussten in den Spitälern hundert Patienten mehr aufgenommen werden, insgesamt sind bereits 645 Covid-19-Erkrankte hospitalisiert.

180 Schwerkranke müssen auf Intensivstationen versorgt werden - um neun mehr als am Vortag. Seit Dienstag wurden außerdem drei weitere Todesfälle gemeldet. Allein in der vergangenen Woche starben 40 Menschen an den Folgen einer Sars-CoV-2-Infektion. Insgesamt hat die Corona-Pandemie seit dem Ausbruch 10.815 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind somit 121,1 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Die 2268 Neuinfektionen liegen deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 1580 Fälle. Mehr als 2000 wurden in Österreich zuletzt mit 2131 am 30. April gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg nunmehr auf 123,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. Am Mittwoch gab es in Österreich 18.256 bestätigte aktive Fälle, um 721 mehr als am Dienstag.

(APA)