Hochner-Preis geht an Journalistinnen Wachter und Ziegler

Puls 4-Moderatorin Alexandra Wachter wird gleich doppelt geehrt: außerdem noch mit dem Walther-Rode-Preis 2021.

Der Robert-Hochner-Preis geht heuer ausnahmsweise an zwei Preisträgerinnen. Die Jury entschied sich für die Puls 4-Moderatorin Alexandra Wachter und Elke Ziegler aus der Ö1-Wissenschaftsredaktion. Bedingt durch die schlimmste Pandemie der Zweiten Republik wird damit sowohl politischer Journalismus als auch Wissenschaftsberichterstattung prämiert.

Wachter erhält den Preis, da sie sich akribisch auf Interviews und Moderationen vorbereitet. "Sie zeichnet sich dadurch aus, immer faktenbasiert und sachlich zu agieren, aber dabei nicht locker zu lassen", so die Begründung der siebenköpfigen Jury. Sie habe herausragende politische Interviews geführt und sei dabei auch nach Provokationen sachlich geblieben. Darüber hinaus widme sie sich in ihren Beiträgen häufig Minderheiten, den Betroffenen von Gewalt, sozial Diskriminierten sowie der Gleichstellung von Frauen.

Elke Ziegler habe in einem pandemiebedingtem Ausnahmejahr die "mitunter widersprüchliche Fülle von Informationen sachgerecht, verständlich, ausgewogen, besonnen und immer topaktuell in unermüdlicher Tätigkeit für die Radiohörer aufbereitet", so die Jury. Für hunderte Radio- und Podcast-Beiträge habe sie Studien verarbeitet, neue Fachbegriffe erklärt und "Propaganda und Halbwissen so mancher Hobby-Virologen" von Fakten getrennt.

Der Robert-Hochner-Preis wird heuer zum 17. Mal vergeben. Arbeiten sollten sich durch "kritisches Denken, Courage, hohe Fachkompetenz und soziale Verantwortung" auszeichnen. Benannt nach dem jahrelangen ORF-Anchorman, wird die mit 7.500 Euro dotierte Auszeichnung für politische Berichterstattung in Radio und Fernsehen vergeben - und heuer eben auch für Wissenschaftsberichterstattung. Auslober ist die Journalistengewerkschaft, Sponsor des Preises ist der Verbund.

Noch ein Preis für Wachter

Es ist nicht der einzige Preis für Wachter, der am Mittwoch öffentlich gemacht wurde. Auch der Walther-Rode-Preis 2021 geht an sie: Das Medienhaus Wien zeichnet sie für ihre "insgesamt couragierte und sozial engagierte Arbeit" aus. "Wachters exzellent vorbereitete und mit Hirn, Selbstvertrauen und Hartnäckigkeit geführten Interviews ermöglichen den Blick hinter die message control", begründete die Jury ihre Entscheidung in einer Aussendung. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 14. Oktober statt.

Hervorgehoben wird vom Medienhaus besonders ein Interview mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Juli 2020. Damals hatte sie auf die Beantwortung ihrer Fragen insistiert (sie zitierte dabei aus der Wochenzeitung „Die Zeit“), woraufhin dem Regierungschef der Satz "Aber Sie haben ja ein eigenes Hirn" entfuhr.

Zudem setzt sich die TV-Journalistin als Vorsitzende des "Frauennetzwerks Medien" für Gerechtigkeit und Gleichbehandlung in der Branche ein. Derzeit ist Wachter kaum im Fernsehen zu sehen, sie ist in Baby-Pause.

Der Walther-Rode-Preis steht für qualitätsvolle und vom tagespolitischen Opportunismus unbeeinflusste Haltung im Journalismus. Er wird im Andenken an den österreichischen Rechtsanwalt und Publizisten Walther Rode verliehen, dem ab 1928 ein weiteres Arbeiten in Österreich unmöglich war und dessen Bücher und Schriften im Faschismus verboten wurden.

Die Jury bilden die Medienhaus Wien-Gründungsgesellschafter (Andy Kaltenbrunner, Matthias Karmasin, Daniela Kraus, Alfred J. Noll, Astrid Zimmermann) und das Medienhaus Wien Forschungsteam. Preisträger waren zuletzt 2020 Standard-Datenjournalist Michael Matzenberger, 2019 das "ORF-Ibiza-Team" Tobias Pötzelsberger, Simone Stribl, Patrick Swanson und Michael Westhoff, sowie 2018 Michael Pammesberger (Kurier).

(APA/red.)