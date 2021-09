30 Jahre "Smells Like Teen Spirit"

(c) imago images/ZUMA Wire (imago stock&people via www.imago-images.de)

Vor drei Jahrzehnten wurde einer der bekanntesten Rock- oder Grungesongs der Geschichte veröffentlicht: Nirvanas "Smells Like Teen Spirit - im Titel ein Deo.

Der 11. September 2001 war noch zehn Jahre in der Zukunft, der Mauerfall keine zwei Jahre her: Vor 30 Jahren - am 10. September 1991 - wurde der Grunge-Superhit "Smells Like Teen Spirit" veröffentlicht. Die Textzeile "Here we are now, entertain us" wurde Kulturgut und prägte die 90er Jahre. Das Lied ist ein epochemachender Rocksong, bildete ein ganzes Genre mit: den Grunge.

Nirvana bereicherte mit dem Lied die populäre Rockmusik um ein neues Image: den Verlierer aus der (amerikanischen) Provinz, betrogen und verkauft, "stupid and contagious", wie's in "Smells Like Teen Spirit" heißt, der Unterhaltungsindustrie ausgeliefert, was immer er auch tun mag. Wenn er nichts tut, auch.

Übrigens: „Teen Spirit" war der Name eines Deodorants von Colgate-Palmolive, Colgate nutzte das Lied dann als Werbung in eigener Sache und kreierte den Werbespruch „Do you smell like Teen Spirit?“ Von der Existenz des Deos erfuhr Cobain nach eigenen Angaben erst Monate nach der Veröffentlichung des Songs.

Legendär wurde das Lied auch durch das tragische Leben des Sängers Kurt Cobain, der sich 1994 mit 27 das Leben nahm. Das zugehörige Album "Nevermind“, das wohl wichtigste von Nirvana, erschien zwei Wochen später (24.9.1991). Es zählt zu den weltweit meistverkauften Musikalben überhaupt.

Um dessen Cover mit einem Baby, das nach einem Dollar-Schein unter Wasser zu tauchen scheint, gab es kürzlich wieder Schlagzeilen: Das Baby-Model von damals - mittlerweile natürlich auch über 30 - ist nach früher präsentiertem Stolz über seine Kinderberühmtheit inzwischen der Auffassung, dass es sich bei seinem nackten Körper damals um Kinderpornografie handle. Er will vor Gericht von den noch lebenden Nirvana-Mitgliedern eine Millionenentschädigung erstreiten.

